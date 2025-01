La hija de Makoke ha decidido dejar atrás su "adicción" tras 13 años para apostar por una vida saludable

La influencer de 24 años ha empezado a tomar unas pastillas para dejar el tabaco después de empezar a fumar a las 11 años

Anita Matamoros ha tomado una importante decisión que podría cambiar su vida. La hija de Makoke, influencer de 24 años, ha reconocido que necesita empezar el año cortando por lo sano y dejando atrás todos sus malos hábitos. "No quiero tener adicción", ha expresado la hermana de Laura Matamoros, ganadora de 'GH VIP'. Por eso, ahora que está adoptando rutinas tan saludables en cuanto a los tiempos con el teléfono, el deporte y la comida, la creadora de contenido ha decidido que es momento de dejar de fumar.

Lleva trece años siendo fumadora. Es decir, que Anita Matamoros empezó a fumar con 11 años. "Empecé a fumar por hacerme la chula, como empezamos el 90% de las personas", ha explicado la joven, que ha decidido dejar su adicción. "He empezado a tomar unas pastillas de las que me han hablado mucho. Se supone que dejas de fumar con más facilidad, que no te da ansiedad y que van superbien... así que bueno. A partir del cuarto día no puedo fumar nada", ha expresado la pequeña del clan de los Matamoros.

"Nunca he contado por redes que fumo porque no me parece algo que sea para presumirlo", reflexiona Anita Matamoros que, aunque se ha dejado ver fumando IQOS - un dispositivo que calienta el tabaco en lugar de quemarlo, sin producir alquitrán y reduciendo la emisión de sustancias químicas dañinas-, siempre ha preferido "ocultar que fuma" a nivel público. "De los trece años que llevo fumando, seis he fumado IQOS, dejando completamente el tabaco... Pero con el IQOS fumaba más porque podía hacerlo en interiores y no me dejaba olor. Al final es la misma porquería y yo no quiero tener adicción", ha reconocido.

"Me parece absurdo, no me gusta esa versión de mí misma. No me gusta cuando no puedo fumar o me he quedado sin tabaco. Estoy nerviosa y no disfruto de lo que estoy haciendo porque estoy pensando que me quiero fumar un cigarro. Sé que va a ser difícil, pero voy a por todas", ha señalado la hija de Makoke, que, en su primer día, ha fumado "cuatro gigarritos" de este tipo de dispositivo al que ella recurría.