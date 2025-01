Durante el último mes y medio, la haltera ha conseguido recuperar el habla y la comprensión lectora, si bien hace cuatro días que sufrió una preocupante recaída: "Mi salud volvió a caer durante 20 minutos. Dejé de sentir el brazo derecho por unos segundos, no podía hablar bien y empecé a sentirme mal por todo el cuerpo", dijo en su cuenta de Instagram. Y, en su última publicación en dicha reda social - siempre con el buen humor que le caracteriza - le ha preguntado a sus seguidores si a ellos se les "olvidan las palabras", algo que a ella le está pasando "desde que crecido el tumor" en su cerebro.

Al negarse a recibir un tratamiento con corticoides - Zoila aceptó a tomarlos durante 9 días, pero volvió a empeorar - la deportista, aconsejada por el oncólogo Joaquim Bosch, está tomando un producto natural llamado Legasil, que "accede mejor al cerebro que otras formulaciones". Éste producto es un complemento a su tratamiento habitual para el cáncer del pulmón ALK y le libra de los "efectos secundarios" de los corticoides, que tanto "perjudican" a su estado de salud general. Cuando tomó la decisión de no recibir el tratamiento inicial, ella misma pidió "perdón" a sus seguidores por la determinación que había tomado.

Como ha hecho durante toda su carrera profesional, el agravamiento del cáncer no ha sido un impedimento para que Loida vuelva a entrenar. De hecho, se ha mostrado muy orgullosa en sus redes por haber empezado el 2025, ya con la extensión del tumor en el cerebro, levantando hasta 95 kilos. La enfermedad no tumbó su sueño de participar en los Juegos Paralímpicos de 2024 donde, aunque no se hizo con ninguna medalla, se sintió completamente ganadora.