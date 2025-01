"Me han diagnosticado cáncer de sangre. No es de los peores que se pueden tener. Todo el mundo me dice que, al final, tengo 20 años y es muy buen pronóstico y sé que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer. Obviamente, creo que no me merezco esto, nadie se lo merece, pero yo tengo 20 años y me he pasado casi la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por el tema de la anorexia. Y, ahora, que es el momento en el que mejor estaba, que tengo una relación sana, una buena relación con mi familia y me acabo de comprar mi primer piso, me viene esto y tengo miedo. Tengo mucho miedo", ha dicho en un vídeo que ha impactado a todos sus seguidores.