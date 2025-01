Mi médico está de baja y no sé cuando comienzo con la quimioterapia. Me estoy desesperando porque nadie me coge el teléfono

En una de sus últimas publicaciones, la joven creadora de contenido ha denunciado tres hechos preocupantes en torno a la atención médica que está recibiendo como paciente de cáncer: "Mi médico está de baja y no sé cuando comienzo con la quimioterapia. Hoy me tendría que haber puesto el PICC (el tubo que se coloca en la vena para recibir la quimio) y nadie me llama. Me estoy desesperando porque nadie me coge el teléfono", ha escrito, expresando una queja que le sonará familiar a tantos pacientes que han tenido que sufrir el importante déficit del sistema sanitario español y la falta de personal efectivo cuando alguno de los profesionales está de baja.