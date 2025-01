"Sé que me va a generar mucho estrés y mucha ansiedad", ha comenzado diciendo para desvelar el nuevo detalle relacionado con su boda. "Si nos has sido invitado a mi boda lo siento mucho. No quiere decir que no me caigas bien, que no quiera que estés ahí. Significa que no soy ultramillonaria, que tengo un espacio limitado, que he hecho una lista y ha dado la casualidad que he puesto el corte en un número y si estás por debajo del corte, pues con todo el dolor de mi corazón no puedes estar", ha explicado en su perfil de TikTok.