La ganadora de 'Gran Hermano' y participante de 'La isla de las tentaciones' estuvo el pasado fin de semana en el archipiélago para mostrar su apoyo al matrimonio, acompañada de Belén y del también influencer J. Lobando. De hecho, Molina fue de los pocos rostros que compartió algunas imágenes de su paso por Gran Canaria durante su estancia. Lo hacía en su perfil de Instagram, donde, tras abandonar la isla y poner rumbo a un viaje a México , se sinceraba muy por encima sobre esos "días caóticos" . "Esta mañana he tenido que pararme tres segundos para asimilar donde estaba. Era fácil adivinar que no estaba en Madrid", reconocía a sus seguidores.

La murciana ha atendido brevemente a los reporteros. Aunque no ha querido entrar en detalles, siguiendo la actitud de todo el entorno próximo de la colaboradora y su marido, sí ha respondido a algunas cuestiones. Así, preguntada por cómo se encuentran Anabel y David, ha contestado: "Ahora mismo, imagino que, como cualquier padre en una situación así, pues preocupados". Molina ha confirmado que "están saliendo buenas noticias". "Tampoco puedo decir mucho más, no me corresponde si ellos no han hablado", ha expresado, feliz de ver las muchas muestras de cariño que está recibiendo la pareja. "En Canarias tiene unos amigos... La verdad es que todos los amigos de fuera nos quedamos muy tranquilos cuando vimos la situación porque sabemos que está muy arropada, la gente es muy hospitalaria y ella está muy cómoda allí", ha valorado.