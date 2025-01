Alejandro Pérez Moro , exparticipante de 'La isla de las tentaciones' , terminó el concurso como él esperaba, siendo fiel a sus ideas y a su pareja, y aunque finalmente no abandonaron el programa juntos, él no cayó nunca en la tentación. Desde que terminó su edición, el modelo volvió a sus orígenes y, alejado de los medios de comunicación, volvió a su faceta como modelo.

El exnovio de Laura Boado también probó suerte en un reality chileno , en el que no tuvo mucha suerte pues fue uno de los primeros expulsados. Además, desde que terminara su relación con la camarera de 'First Dates', no ha dejado de creer en el amor y ahora lo hace junto a la modelo e influencer Lorena Durán.

El exnovio de Laura Boado , camarera de 'First Dates', siempre ha sido y sigue siendo una persona muy deportista. “Llevo haciendo deporte desde los 17, nunca he parado, soy un tío muy constante, con mucha disciplina y corro mucho”, aseguraba en una entrevista en un medio chileno.

Correr es una de las disciplinas deportivas que más le gusta. “Llevo corriendo muchísimos años… creo recordar que en serio 5 años y es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Me encanta porque no es solo bueno para la salud, sino que para mí es como una forma de vida”, confirma el modelo. Un deporte que le ha cambiado la vida y de momento no piensa quitarse las zapatillas de correr.