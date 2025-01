La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'La última tentación' ha confesado que lo pasó muy mal con su última ruptura

Andrea Gasca ha anunciado la decisión que ha tomado después de su gran decepción amorosa, que le hizo cambiarse de ciudad

Andrea Gasca saltó a la fama gracias a participar en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' junto a su por aquel entonces novio, Ismael Nicolás, al que había conocido unos meses antes en 'First Dates'. Después, participó en 'La última tentación' y en otros realities en América Latina, pero desde hace un tiempo está alejada de la televisión. Actualmente, está centrada en crear contenido para sus redes sociales, donde ha contado qué decisión ha tomado tras su última ruptura sentimental.

Tras un tiempo viviendo en Barcelona, ha decidido volver a Madrid, donde ha alquilado un piso en el centro en el que vivirá sola: "A mí siempre me ha encantado Madrid, vivía aquí desde los 25 años, pero en pisos compartidos. Hace un año dejé el piso que tenía para irme a Barcelona, supuestamente a vivir con mi ex y a la semana siguiente de irme me dejó".

"La verdad es que después de esto me costó muchísimo rehacer mi vida: primero porque ya me había hecho a la idea de vivir en Barcelona, aunque Madrid me gustaba mucho más; y segundo porque pensaba que cuando me independizara totalmente sería con mi pareja, para vivir todo ese proceso juntos", se ha sincerado Andrea, que tomó la decisión de regresar a la capital y vivir sola porque sus planes se malograron cuando su exnovio la dejó de forma inesperada.

Pese a lo mucho que le costó aceptar este cambio, la influencer ha explicado que ha aprendido que "la vida no sale como esperamos y hay que aprender a adaptarse". Además, se ha mostrado muy ilusionada con su nueva etapa en la capital, una ciudad que la hizo muy feliz en el pasado y en la que siente que puede volver a serlo ahora.