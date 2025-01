Makoke, víctima de una estafa, alerta a sus seguidores

Makoke está muy indignada y así lo ha hecho saber a través de sus historias de Instagram tras haber sido víctima de una estafa por la que ha perdido dinero . La colaboradora de 'Fiesta' no es un caso aislado. Según lo que ha podido ver la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela son muchos los que han caído en esta trampa y, por eso, ella ha querido a través de su testimonio alertar a sus seguidores para que no tengan que pasar por lo mismo.

La televisiva está viviendo un momento muy dulce tras confirmar que pasará por el altar con su novio y está en una etapa de su vida en la que está todo ordenado y es feliz también ejerciendo de madre y de abuela. La tertuliana es una mujer de planificar las cosas y también se define como extremadamente precavida , sin embargo, en esta ocasión su previsión no le ha servido para librarse de una estafa.

Caí en sus redes. Me hicieron una trampa

"Llamé a un teléfono que me salía en un portal para reservar hoteles. Quería cambiar unas fechas y yo siempre prefiero llamar por teléfono. Lo hice y en ese contacto te piden tus datos de tarjeta de crédito y al final lo que hacen es estafarte. A mí me han estafado 200 euros. Caí en sus redes. Me hicieron una trampa", ha dicho del 'modus operandi' con el que han actuado en su caso.