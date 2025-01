Este jueves 30 de enero, Joaquín Prat leía en 'Vamos a ver' el comunicado emitido por el Tribunal de Justicia de Canarias y en el que se hablaba de la investigación judicial por las lesiones de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, aclarando que no hay medidas cautelares para ellos.

Unas horas después, Anabel Pantoja rompía su silencio para defenderse de las acusaciones de maltrato infantil que han recaído sobre ella y su pareja, David Rodríguez , después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria haya abierto una investigación contra ellos. " Me duele tener que hacer este vídeo para defenderme de algo que no ha sucedido. Esto es una pesadilla, pero confío en la justicia ", comenzaba en su comunicado.

Además, Anabel Pantoja apuntaba que "esto es un protocolo rutinario", algo que Joaquín Prat corregía en el programa de este viernes: "No es verdad. Esto no es un protocolo rutinario que se haga cada vez que un niño llega a un hospital con lesiones. Es un protocolo que se abre cuando las lesiones que tiene el menor no casan con la versión que dan los padres de cómo se han producido dichas lesiones", ha apuntado el presentador.