La respuesta del equipo legal de Anabel Pantoja: "No hay ninguna sospecha de ningún tipo de maltrato infantil"

Las abogadas Mercedes Ruiz- Rico e Irene Sorribas han hablado sobre las noticias aparecidas en las últimas horas: "Ahora mismo, es una bebé de 40 días, pero, dentro de unos años, será una niña que tendrá acceso a todo lo que se está publicando y verá que han afirmado que sus padres la han maltratado. Eso no lo podemos consentir", dice la letrada. "Si es desagradable ingresar a tu bebé, imagínate que tengas que leer que la has maltratado. Es terrible", apuntaba la abogada Mercedes Ruiz-Rico

De la misma forma, tanto Ruiz-Rico como Sorribas prefieren no comentar el comunicado del TSJ. 2Eso lo tendremos que analizar. Por eso, no podemos pronunciarnos”, nos expresan. No obstante, confían en que este asunto se resuelva en los próximos días. A Anabel y a David les han llamado a declarar muy deprisa y les han dejado marchar sin ningún tipo de cargo porque no hay nada" ,sentencian.