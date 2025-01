Isabel Pantoja ha remitido un comunicado ante las informaciones publicadas que transmiten su supuesta reacción a la investigación judicial sobre lo ocurrido a la bebé de su sobrina, Anabel Pantoja. En una nota firmada por su equipo, la cantante asegura que no ha hecho "ninguna declaración" al respecto.

"Cualquier información atribuida a la artista es falsa y no corresponde con declaraciones realizadas por ella", aseguran en el texto.

Según Antonio Rossi, que leía el comunicado, Isabel Pantoja "no entrar a valorar" nada y su postura es clara: "Ella confía y punto y final".

El periodista también daba más detalles de los motivos por los que se ha abierto la investigación: "No es verdad. Esto no es un protocolo rutinario que se haga cada vez que un niño llega a un hospital con lesiones. Es un protocolo que se abre cuando las lesiones que tiene el menor no casan con la versión que dan los padres de cómo se han producido dichas lesiones".