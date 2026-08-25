Gerard Arias aclara en qué punto está su amistad con David Vaquero

Equipo mtmad 25 AGO 2026 - 12:00h.

Gerard Arias se abre en su capítulo de mtmad

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Gerard Arias vuelve a su canal de mtmad y lo hace para hablar sobre muchos aspectos de su vida actual, sus negocios, el amor y la amistad. El exconcursante de 'Supervivientes' revela cómo se encuentra en estos momentos su relación con David Vaquero, con quien comparte piso desde hace un tiempo.

Gerard cuenta que durante este verano se ha ido a vivir a Alicante debido a su negocio, pero explica que no tardará mucho en volver a su piso de Madrid: ''Sigo teniendo el piso con David, ahora cuando llegue septiembre bajará el trabajo aquí en Alicante y volveré a Madrid''.

''Creo que vamos a seguir bastante tiempo viviendo juntos porque nos entendemos bastante bien y tiramos un poco el uno del otro'', confiesa el influencer dejando ver la buena relación que les une. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

Gerard confiesa cómo está su vida sentimental

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sube a uno de los barcos de su negocio junto a su madre y explica detalladamente cómo se encuentra ahora mismo en lo que al amor se refiere. Además, su madre revela cómo le gustaría que fuese su novia.