Gerard y David Vaquero hablan de Alba: "Ella estaba muy enamorada"

David Vaquero acude como invitado a la fiesta de 'Los vecinos de la casa de al lado'

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Compartir







David Vaquero fue el invitado a la fiesta que se celebró este jueves en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS. El que fuera novio de María Aguilar y Gerard Arias estuvieron un buen rato hablando y poniéndose al día sobre su vida amorosa.

David le señaló a Gerard que él sí que se lo estaba pasando bien durante su estancia en el reality y luego ambos se pusieron a hablar sobre Alba, la exnovia de Gerard. Él cree que con ella acabó "más o menos bien" y que ahora tienen una relación cordial. "Ella estaba muy enamorada", señaló David. A lo que Gerard contestó que sí, pero que él también: "Pero la cabeza te hace un clic. Esto no es lo que quieres de aquí a 10 años, así que córtalo ya. Yo cada vez que la miraba a los ojos a mí se me removía todo".

David le confesó a Gerard que entendió sus reacciones y sus comportamientos en 'La isla de las tentaciones 8, aunque le parecía muy claro que el público no estuviera de acuerdo con él. "Yo sabía que tú quedabas mal", aseguró. Gerard le respondió que al principio pensaba que él no podía ser tan criticado ya que, bajo su punto de vista, no había hecho nada mal: "Me alegro de que [el apoyo] fuera 80% y 20%. Prefiero eso a que la hubieran machacado".

Gerard y David Vaquero no quieren una relación estable

Ahora mismo, ni David ni Gerard se ven teniendo otra relación estable. Hace poco que David terminó su relación con María Aguilar, con la que estuvo dos años y medio. "A mí no se me ocurre ahora meterme en una relación ni loco", le dijo Gerard. A pesar de ello, se alegra mucho de que Alba sí lo haya hecho porque cree que la va a hacer feliz y la va ayudar a pasar página definitivamente.

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', en Mitele PLUS.