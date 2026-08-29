Fiesta 29 AGO 2026 - 18:54h.

La dirección de 'Fiesta' ha podido ver unos mensajes del torero en los que queda patente que no ve con buenos ojos la relación de su hermano con la creadora de contenido

El origen de la mala relación entre Francisco y Cayetano Rivera: el punto de inflexión que les distanció

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Son muchos los rumores que apuntan a que Fran Rivera no estaría nada de acuerdo con la actual relación de su hermano Cayetano con la influencer Tamara Gorro. Este noviazgo que la pareja tan en privado quiere mantener no tendría la bendición del hermano mayor de Cayetano.

Hasta 'Fiesta' ha llegado una información que apunta directamente al rechazo de Fran Rivera hacia esta relación desde su comienzo. Tan poco le habría gustado al torero la noticia de la relación de su hermano que nada más enterarse de que era su nueva cuñada le habría mandado mensajes demoledores a Cayetano advirtiéndole sobre ella. Fran no querría que Tamara Gorro formase parte de la familia Rivera Ordóñez y eso habría causado un distanciamiento aún más grande entre los hermanos.

Hace ya medio año que Tamara Gorro y Cayetano Rivera son pareja y es curioso que la influencer y el torero aún no se sigan en redes sociales.

Las pruebas que maneja 'Fiesta' sobre la mala relación

Pese a que algunos colaboradores del programa no están del todo seguros sobre la veracidad de los rumores, la dirección de 'Fiesta' ha podido ver unos mensajes de texto enviados personalmente por Fran Rivera en los que no queda lugar a la duda. Así lo explicaba Frank Blanco:

"La dirección de este programa maneja esa información con mensajes, concretamente mensajes que Pipi Estrada ha puesto a disposición de la dirección y en los que Fran Rivera le contesta textualmente a Pipi 'Le hemos avisado, ya es mayor, él sabrá' cuando nuestro compañero le pregunta sobre la relación de Tamara y su hermano".

Fran Rivera reacciona a la noticia de 'Fiesta'

Aurelio Manzano se ha puesto en contacto con Fran Rivera y lo cierto es que el torero no se ha tomado demasiado bien la información que 'Fiesta' ha ofrecido en exclusiva. Según explica el colaborador, el torero ha preferido mirar hacia otro lado y no pronunciarse: "Le he dicho que resulta difícil defenderle después de que Pipi haya filtrado esos mensajes, y Fran me ha contestado 'paso de toda esta mierda con las cosas serias que hay".