Berto González 29 AGO 2026 - 13:00h.

Carlota Boza compagina su papel en 'La que se avecina' tras diecinueve años con nuevos proyectos como actriz, su faceta de influencer, el rodaje de la película 'La Descarada' y su propio podcast de entrevistas 'Nice2meetyou'

La villa de lujo en la que Carlota Boza se ha alojado en Coachella: 1.000 euros al día y campo de golf propio

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Carlota Boza atraviesa un momento vital cargado de novedades. La vida de la actriz de 'La que se avecina' navega entre los continuos rodajes de la serie y sus nuevos proyectos y desafíos como creadora de contenido. Conocida por la audiencia tras haber crecido ante las cámaras de Mirador de Montepinar, la actriz sigue desarrollando su faceta intepretativa a la vez que su presencia en las redes sociales y el desarrollo de iniciativas creadas por ella misma, como su reciente podcast de entrevistas de personalidad conocido como 'Nice2meetyou' con el que ha alcanzado bastante éxito.

Carlota Boca: un rostro imprescindible de la pequeña pantalla

Tras acumular más de diecinueve años relacionada al reparto de 'La que se avecina', Carlota Boza continúa al pie del cañón en la popular comedia de televisión. Su permanencia continuada en la serie no solo la ha convertido en un rostro muy familiar para espectadores de todas las edades, sino que también le ha permitido afianzar una evolución interpretativa constante durante toda su adolescencia. Esta presencia ininterrumpida en la televisión coincide con una etapa de gran actividad en el mundo digital, donde se ha consolidado como una auténtica influencer con una comunidad que supera con creces el medio millón de seguidores. Gracias a su talento y su carisma, la joven no deja de enlazar proyectos profesionales en los que demuestra que tiene mucho que ofrecer más allá de la pantalla.

En el terreno puramente interpretativo, la actriz afronta el futuro con entusiasmo tras haber terminado en abril el rodaje de la película 'La Descarada', un proyecto cinematográfico que se estrenará próximamente y que supone un paso adelante en su carrera al abordar un personaje alejado del registro típico de la televisión. Al mismo tiempo, su popularidad en plataformas digitales la lleva a colaborar con otros creadores de contenido muy reconocidos de la escena actual, como Erola Jons, Nicks Nicole o Jau Fornés.

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Su faceta como creadora la ha llevado a sumergirse en experiencias llenas de adrenalina, participando en eventos del mundo del motor como las carreras de coches del Genius Challenge en el circuito de Montmeló en Barcelona, o incluso subiéndose a una MotoEX2 junto a Fonsi Nieto. Además, su proyección pública le ha permitido cruzar fronteras e ir como invitada en dos ocasiones al famoso festival de música de Coachella. En Madrid, Carlota es también una fija en las citas sociales más cotizadas de la capital, donde se la suele ver compartiendo espacio con otros actores, cantantes, modelos, diseñadores de moda y personajes públicos de primera línea.

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Su proyecto personal en el formato podcast

La influencer ha querido dar un paso al frente con un proyecto profesional en solitario que es un reflejo auténtico de su madurez y del momento vital que atraviesa en este momento: su propio podcast, bautizado como 'Nice2meetyou'. En este espacio, Carlota adopta el rol de entrevistadora para charlar distendidamente con personalidades de diferentes ámbitos. Por sus micrófonos han pasado ya figuras tan variadas como el actor Óscar Casas donde reveló cómo habían sido los inicios de su relación con Ana Mena entre bambalinas, el boxeador y medallista olímpico Ayoub Ghadfa o el intérprete Sergio Constance, demostrando su habilidad para conectar con todo tipo de invitados.

'La que se avecina': un recuerdo imborrable de su infancia

La infancia y adolescencia de Carlota Boza están unidas de forma inseparable a los platós de 'La que se avecina', el espacio donde prácticamente se ha criado y donde guarda recuerdos imborrables. La actriz mantiene muy vivos los momentos divertidos y las anécdotas vividas durante años de grabación con sus compañeros de reparto. Compartir escena desde tan pequeña con figuras consagradas del cine le dio las tablas, la disciplina y el desparpajo necesario para convertirse en la profesional que es a día de hoy. Aquella etapa de aprendizaje sigue siendo la base sobre la que levanta su carrera en el presente y con un futuro brillante por delante.