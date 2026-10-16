El joven de 24 años comparte protagonismo con el actor francés Paul Kircher y protagoniza con él un apasionado beso que adelanta la temática de la historia

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Romeo Beckham ha decidido explorar una nueva faceta profesional y lo hace con un debut cinematográfico que no ha pasado desapercibido. El joven, que hasta ahora solo había trabajado en el sector del fútbol y la moda, se estrena como actor en 'Forty Love', una película gay cuyo primer tráiler acaba de salir a la luz.

En las imágenes, el hijo de David y Victoria Beckham comparte protagonismo con el actor francés Paul Kircher y protagoniza con él un apasionado beso que adelanta la temática romántica de la historia.

El avance presenta una relación en la que la competición deportiva y la atracción personal se entremezclan hasta poner en cuestión las prioridades de sus protagonistas.

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Para Romeo, el proyecto supone su estreno en el cine a los 24 años y una oportunidad para demostrar que puede desenvolverse en un terreno muy distinto de aquellos en los que había desarrollado su carrera hasta el momento.

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La película gay de Romeo Beckham

La película sigue a Sacha Gallo, un joven tenista de 21 años interpretado por Paul Kircher, que lleva toda su vida preparándose junto a su padre para conquistar un importante título en París. Sin embargo, la aparición de un nuevo rival amenaza con alterar tanto sus aspiraciones deportivas como el equilibrio de su vida personal.

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Ese adversario, al que da vida Romeo Beckham, es un jugador carismático que irrumpe en su mundo y despierta en él emociones que van mucho más allá de la rivalidad sobre la pista. La competición se convierte así en el punto de partida de una historia de amor entre dos hombres, atravesada por el deseo.

El tráiler juega precisamente con esa ambigüedad. Los protagonistas pasan de medirse en la cancha a protagonizar encuentros íntimos que confirman la dimensión romántica de la historia. En uno de los diálogos, el personaje de Romeo le dice al de Kircher: "No es culpa mía que estés jodidamente enamorado de mí". En otras escenas, ambos aparecen en la cama y besándose.

El estreno en salas francesas está previsto para el próximo 25 de noviembre y, en la película de Pierre-Ange Carlotti, Beckham es el único actor que no habla francés, por lo que sus escenas aparecen subtituladas.