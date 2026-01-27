La familia Beckham reaparece más unida que nunca, y sin Brooklyn, para apoyar a Victoria en plena crisis

La diseñadora de moda ha sido nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. La ceremonia, marcada por la polémica, ha tenido lugar en París

Las otras polémicas de David y Victoria Beckham: acusaciones de infidelidad, una crisis económica y la crianza de sus hijos

Compartir







París ha sido el escenario escogido para la reaparición de los Beckham en plena barahúnda mediática y personal. La familia, que se encuentra en medio de una crisis sin precedentes tras la guerra con Brooklyn, el primogénito, se ha mostrado más unida que nunca para arropar a Victoria Beckham en uno de los días más importantes de su carrera.

Los Beckham han viajado hasta la capital francesa para acompañar a la diseñadora, que ha sido nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, uno de los mayores reconocimientos culturales que concede el Estado francés.

PUEDE INTERESARTE La última decisión de Victoria Beckham tras las acusaciones de su hijo Brooklyn y cómo se encuentra la diseñadora

El gesto no ha pasado desapercibido. La presencia de David Beckham y de sus otros tres hijos, Romeo, Cruz y Harper, ha sido interpretada como una clara declaración de intenciones: pese a la polémica, la familia sigue cerrando filas. Todos han estado en París defendiendo a Victoria. Todos, excepto Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, cuya ausencia ha vuelto a evidenciar una ruptura que parece ser definitiva.

La ceremonia, que ha tenido lugar este pasado lunes, 26 de enero, se ha celebrado en un ambiente sobrio y elegante, muy acorde con el universo creativo de Victoria Beckham. La diseñadora ha recibido la distinción de manos del Ministerio de Cultura francés, un reconocimiento que premia su contribución al mundo de la moda y su influencia internacional, especialmente en Francia, donde presenta habitualmente sus colecciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Me siento muy honrada de ser nombrada Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés. Siempre he admirado profundamente la estética francesa y la seriedad con que trata la moda: como una forma de arte. Es un profundo privilegio, que refleja décadas de compromiso y dedicación. Mi sincero agradecimiento a la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, por este honor. Gracias también a los socios de negocios que creyeron en mí, en mi familia, y especialmente en David, mi marido, e inversor original. No podría estar más agradecida, eres mi todo", ha escrito la antigua Spice Girl en su cuenta de Instagram.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para la ocasión, Victoria ha apostado por un 'total black look' minimalista, fiel a su estética, y se ha mostrado agradecida, pero no ha podido evitar reflejar que la situación no era de felicidad plena. Como si el peso de la situación familiar estuviera muy presente en un día que debería haber sido exclusivamente de celebración.

A su lado estuvo David Beckham, discreto pero visiblemente orgulloso, ejerciendo una vez más de apoyo incondicional. Junto a ellos, Romeo y Cruz Beckham, acompañados de sus respectivas parejas, Kim Turnbull y Jackie Apostel, y Harper, la benjamina de la familia, que no se ha separado de su madre en ningún momento.

Las imágenes han reforzado esa idea de frente unido que los Beckham parecían querer transmitir. La ausencia de Brooklyn y Nicola ha sido, sin embargo, lo más destacado de la noche.

La crisis de los Beckham

Su aparición en París llega en un momento delicado para la familia. En las últimas semanas, Brooklyn ha hecho públicas sus diferencias con sus padres y sus hermanos. Sus declaraciones han dejado claro que no busca una reconciliación y que ha decidido tomar un camino separado junto a su esposa.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar. Yo me represento a mi mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras", aseveró, entre otras cosas.