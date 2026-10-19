Helena Condis describe su paso por el quirófano como “uno de los momentos más difíciles” de su vida

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Helena Condis, periodista deportiva y pareja de Juanma Castaño ha contado en sus redes sociales la reciente intervención quirúrgica realizada con carácter de urgencia en un hospital de Barcelona que le habría salvado la vida. La comunicadora, vinculada a la cadena COPE, no ha ofrecido detalles sobre la dolencia que le ha llevado a pasar por el quirófano, pero sí ha querido relatar el impacto físico y emocional de esta experiencia que ha calificado como “uno de los momentos más difíciles” de su vida.

Según informa 20 Minutos, ha dejado claro el alcance del episodio en una confesión muy sincera: “Por primera vez he visto que mi vida corría peligro. Me he emocionado con los médicos y las enfermeras del Hospital Clínic 100 veces antes y después de que me intervinieran de urgencia”. También ha querido aprovechar el momento para agradecer la labor del personal sanitario que la atendió durante el proceso.

"He llorado mucho"

La barcelonesa explicó que este problema de salud le obligó a enfrentarse a una situación límite que le hizo reflexionar sobre la vulnerabilidad y la importancia de aceptar ayuda, como recoge la revista Hola: “Lo que más me cuesta en esta vida es mostrarme vulnerable, dejar entrever aquello que pienso que me hará ser débil a ojos del mundo”, señaló. En la misma línea, reconoció que siempre ha tenido dificultades para dejarse cuidar por los demás, aunque esta experiencia le ha hecho cambiar su perspectiva.

Durante su recuperación, Condis ha destacado el apoyo recibido de sus seres queridos, especialmente de las personas más cercanas. “Estos últimos días he comprobado una de las únicas certezas con las que convivo: lo inmensamente afortunada que soy de tener a tantas personas, pero sobre todo tan buenas, a mi lado”, afirmó.

La periodista también explicó que el episodio le ha permitido valorar más su propia fortaleza física. “He agradecido a mi cuerpo que fuera fuerte, me avisara de que algo no iba bien y me ayudara a superar el que hasta ahora ha sido el susto más grande de mi vida”, escribió.

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Condis reconoce que “he llorado mucho, pero también de amor, de sentirme la persona más afortunada del mundo”, concluyó. También ha querido compartir con sus numerosos seguidores en redes sociales que esta experiencia le ha dejado importantes enseñanzas sobre la salud, el apoyo de los demás y la necesidad de escuchar las señales del cuerpo.