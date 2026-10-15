Asun Chamoso 15 OCT 2026 - 06:31h.

Bruno Bergonzini fue diagnosticado con esclerosis múltiple en 2003 cuando tenía 25 años

El actor, que vive en una residencia, necesita encontrar piso para beneficiarse de la ayuda de la ley de la dependencia

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BarcelonaLa vida del actor catalán Bruno Bergonzini dio un vuelco hace 23 años. "Sentía unas molestias. No sabíamos lo que le pasaba. Se le dormía el brazo, la mano y se sentía muy cansado. Tras darse un golpe contra una palmera jugando a fútbol, quedó inconsciente y lo llevaron al hospital. Entonces, le diagnosticaron esclerosis múltiple", recuerda Teresa Cuartero, de 82 años, madre de Bruno Bergonzini.

Tenía 25 años y contaba con una carrera en conocidas series de televisión como 'Poblenou' o 'Al salir de clase' o en películas como 'El mar' o 'Soldados de Salamina'. "Fue un cambio total. Era un actor muy deseado y cotizado", señala su madre. Tras dos años sin llamarle, lo volvieron a hacer. En 2022 se despidió de la escena en una obra de teatro.

Desde hace tres años, Bruno "no camina, va en silla de ruedas, la parte izquierda no la mueve y le cuesta mucho hablar y ver. Su vida es muy limitada". En verano, le otorgaron el grado III+ de discapacidad y la ley ELA. "Le han concedido una ayuda domiciliaria los 365 días del año las 24 horas del día. Está condicionado a que viva en un piso. Ahora está en una residencia de mayores en Badalona por la que pagamos 3.224 euros más extras y llegamos a los 4.000 euros al mes. A sus 48 años no hay ninguna residencia que no sea de salud mental o un geriátrico. Tiene una depresión. Nuestra casa es antigua y un informe técnico municipal indica que no tiene las condiciones para adaptarla. Entró en la residencia pensando que pronto encontraríamos una vivienda", explica la madre de Bruno.

"Mamá, llévame a casa"

Para no perder la ley de dependencia, "buscamos un piso para vivir los dos. Tenemos unas pensiones los dos y una ayuda de una fundación de actores. Podemos pagar 1.500 euros. Solo necesitamos un piso con dos habitaciones y una ducha, una planta baja o con ascensor. En Badalona o en Barcelona. Es una pesadilla insoportable". Teresa pone voz al llamamiento de Bruno en redes sociales para encontrar "un piso mínimamente adaptado en los próximos dos meses para no perder esta ayuda".

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Bruno lleva ocho meses en la residencia. "El está deprimido por la situación. Cada día, al volver de pasear, me dice: 'Mamá, llévame a casa'. Es terrible. La situación es insostenible económicamente por lo que pagamos. Yo estoy desesperada a mi edad y con mi salud. No quiero dramatizar. Estoy exponiendo una situación límite y de desesperación porque no veo la salida".

"Nos descartan porque soy mayor y él es discapacitado"

La búsqueda de piso es, de momento, una misión imposible. Teresa se levanta muy pronto para localizar uno entre los anuncios para las condiciones de Bruno. "Cada día, y por salud mental, solo escojo 50 pisos. Hago la criba. La gran mayoría son de temporada, otros son mentira o no te contestan. Solo he conseguido ver tres. Nos descartan porque soy mayor y él es discapacitado. La frase 'No tienen el perfil. No pasa la criba' se repite una y otra vez. Ahora voy con cuidado porque han intentado estafarme", lamenta Teresa.

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Una situación que les está llevando al límite: "No puedo más. Mi médico del corazón me avisa de que necesito reposo. Me da miedo que me pase algo antes de solucionar la vida de mi hijo. Necesito que alguien se fíe de alquilarme un piso. Llamo a todas las puertas. No sé dónde ir ni qué hacer. Es muy complicado y muy duro. No quiero ir de víctima. Solo quiero una solución, una ayuda, que alguien confíe y nos alquile un piso. Estamos muy desesperados y preocupados con la situación. Lo estoy intentado todo, pero hay momentos muy desmoralizantes". Teresa espera "mantener esta fuerza para seguir luchando".