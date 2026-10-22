El cantante se ha sincerado sobre la salud mental en una charla durante la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami

Maluma, más sincero que nunca: "El año pasado tuve una crisis de ansiedad, tenía todo y me sentía mal, creía que me moría"

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Maluma ha vuelto a hablar de su salud mental. A pesar de los éxitos, los reconocimientos y una carrera que le ha convertido en una de las grandes figuras de la música latina, el artista ha reconocido que todavía convive con la ansiedad y que durante una etapa de su vida sufrió un trastorno alimenticio del que ni siquiera era consciente.

Así lo confesó este pasado miércoles, 21 de octubre, durante la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami, Estados Unidos, en el marco de una charla sobre salud mental.

La ansiedad y los problemas alimentarios

"Es que yo todavía siento mucha ansiedad, es que sería un mentiroso si yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa", ha reconocido el cantante.

"No, yo todos los días me levanto y digo: "¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?'", ha añadido, tal y como recoge la agencia EFE.

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Una de las confesiones más llamativas del intérprete de 'Hawái' tiene que ver con la presión estética que dice haber experimentado durante su carrera. El colombiano, que ha protagonizado campañas de moda en las que su imagen y su físico se convertían en un papel protagonista, ha aseverado que llegó a desarrollar una relación poco saludable con la alimentación para cumplir con las expectativas que se le exigían.

"Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía", ha confesado durante la conversación con 'Billboard'. El compositor ha explicado que, pese a que desde fuera podía parecer que estaba en su mejor momento físico, la situación que atravesaba mentalmente era muy distinta.

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"Así ustedes me vean aquí que 'ah, Calvin Klein, que los cuadritos en el abdomen y toda la huevonada', pero yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo. Pensaba en el tiempo, tenía 15 días por ejemplo, y pensaba en cómo carajos iba a hacer eso en 15 días, para perder grasa", ha manifestado.

En ese proceso, según ha explicado, había personas a las que admiraba, pero que también formaban parte de las exigencias relacionadas con su preparación física. "Y tenía personas que admiro, pero su labor era decirme que en 15 días había que tomar agua, comer pollo, lechuga y chao", ha contado.

El problema, tal y como ha indicado, no era solo el cambio físico que conseguía, sino lo que sucedía mientras intentaba alcanzarlo. "Pero mi cabeza cómo estaba... Qué había detrás de esos cambios tan drásticos. Y decidí decir no más", ha añadido.

Maluma también ha explicado que ha modificado su forma de alimentarse para priorizar su bienestar. Ahora, afirma que lo que hace es "comer comida real" y "como cuando tengo hambre, hay que escuchar el cuerpo".