Maluma se ha vuelto viral en redes sociales tras regañar a una madre en pleno concierto en Ciudad de México

El cantante colombiano Maluma ha protagonizado un momento que ya se ha vuelto viral durante su actuación en México, en un concierto que forma parte de su sexta gira internacional, '+Pretty +Dirty World Tour'. En pleno show, el artista detuvo la música al notar entre el público a una mujer con un bebé en brazos.

Visiblemente sorprendido, Maluma se dirigió directamente a la madre: “Con todo el respeto, yo soy padre. ¿Cuánto tiene, un año? ¿Menos? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?", preguntaba indignado el artista. "No sé qué está haciendo aquí, la próxima vez, protégele los oídos", añadía.

"Nunca la habría llevado a un concierto", lamenta Maluma

El intérprete de éxitos como 'Hawái' no dudó en calificar la situación como un acto de irresponsabilidad: “No es un juguete, no quiere estar aquí, de verdad. Te lo digo con todo el cariño y respeto, yo soy papá y nunca la habría llevado a un concierto".

El enfado del artista con una de sus seguidoras recibió una oleada de aplausos por parte del público de Ciudad de México. Además, las imágenes del momento se han difundido rápidamente en redes sociales, generando un intenso debate entre quienes aplauden la reacción del artista y quienes consideran que la regañina del artista no fue apropiada.