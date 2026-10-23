La actriz y comediante Roseanne Barr confiesa en una entrevista con The Hollywood Reporter una de las grandes incógnitas que rodean a la intimidad de Michael.

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“Mi nombre de casada es Lisa Marie Presley-Jackson”, reveló en un comunicado la artista, hija del mítico Elvis, el 1° de agosto de 1994. Se convertía de esa manera en la integrante clave de una especie de realeza musical: la única heredera del Rey del Rock decidió casarse con Michael Jackson, el Rey del Pop, en una ceremonia secreta que había tenido lugar el 26 de mayo de ese año en República Dominicana, con pocos testigos y en total aislamiento.

"Estoy muy enamorada de Michael y dedicaré mi vida a ser su esposa. Lo entiendo y lo apoyo. Ambos esperamos construir una familia”, cerraba el escrito. Duraron apenas 20 meses. Lisa Maria siempre manifestó que se había casado enamorada de Michael con el que compartía muchas cosas en común.

Lisa Marie Presley falleció en 2023, pero su amiga, la actriz y comediante Roseanne Barr, ha desvelado en una entrevista con The Hollywood Reporter un dato de la cantante sobre su matrimonio con Michael Jackson: "Dijo que él fue el mejor amante que jamás había tenido. Dijo que era el mejor en la cama y que lo tenía todo. Dijo que le decía todo lo que las chicas quieren oír", agregó al respecto. "Michael Jackson fue su "amante número uno".

Muchos han sido los que ha dudado de la posibilidad de que Michael tuviera realmente relaciones sexuales. Priscilla, la madre de Priscila también relató en sus memorias, Life After Elvis, esta realidad del matrimonio de Lisa Marie con el rey del pop. "Le pregunté si habían tenido una relación física. Como mucha gente, no estaba segura. Ella dijo que sí". Y según su amiga, las mejores de su vida.