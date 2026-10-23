En breve se informará sobre la reprogramación y las nuevas fechas asignadas para celebrar dichos conciertos.

El refugio de Dani Martín o Paz Padilla en Cádiz: un paraíso en la Costa de la Luz con playas kilométricas

Compartir







Dani Martín se ha visto obligado a cancelar sus conciertos de este viernes y mañana sábado en Barcelona debido a una "situación familiar de extrema gravedad". El equipo del cantante ha publicado un comunicado en su perfil de Instagram para avisar a los asistentes a los shows.

Según se detalla en la nota, la organización no podrá llevar a cabo las citas previstas para ambas jornadas en la capital catalana. No obstante, han trasladado un mensaje de tranquilidad respecto a la validez de las entradas de los respectivos shows, señalando que en breve se informará sobre la reprogramación y las nuevas fechas asignadas para celebrar dichos conciertos.

Por último, el equipo ha pedido "disculpas por todas las molestias que esta situación pueda causar" y ha querido agradecer la comprensión a los afectados.