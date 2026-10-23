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Dani Martín cancela sus conciertos de este fin de semana en Barcelona por una "situación familiar de extrema gravedad"

Dani Martín
Dani Martín cancela sus conciertos de este fin de semana en Barcelona por una "situación familiar de extrema gravedad". Archivo
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Dani Martín se ha visto obligado a cancelar sus conciertos de este viernes y mañana sábado en Barcelona debido a una "situación familiar de extrema gravedad". El equipo del cantante ha publicado un comunicado en su perfil de Instagram para avisar a los asistentes a los shows.

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Según se detalla en la nota, la organización no podrá llevar a cabo las citas previstas para ambas jornadas en la capital catalana. No obstante, han trasladado un mensaje de tranquilidad respecto a la validez de las entradas de los respectivos shows, señalando que en breve se informará sobre la reprogramación y las nuevas fechas asignadas para celebrar dichos conciertos.

Por último, el equipo ha pedido "disculpas por todas las molestias que esta situación pueda causar" y ha querido agradecer la comprensión a los afectados.

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