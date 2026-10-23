Thomas Markle, padre de Meghan Markle, está siendo investigado por pornografía infantil al ser denunciado por su hijo

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El entorno de la familia real británica vuelve a protagonizar otro escándalo. Según ha publicado el medio de comunicación británico 'The Sun', Thomas Markle, padre de Meghan Markle, estaría siendo investigado por un presunto delito de posesión de pornografía infantil. Al parecer, habría sido su propio hijo, Thomas Junior de 60 años, la persona que habría denunciado al padre de la mujer del príncipe Harry.

El medio de comunicación anteriormente citado ha apuntado que el hijo habría denunciado a Thomas Markle a su padre al descubrir una enorme colección de imágenes "repugnantes" en su casa de la ciudad de Cebú, en Filipinas. Dicho material estaría guardado en cuatro cajas y en un antiguo teléfono móvil ubicados en la vivienda de Filipinas.

"Lo que vi me revolvió el estómago", asegura el hijo de Thomas Markle

Ha sido el propio Thomas Jr., hermano de Meghan Markle, el que ha confirmado la noticia al medio de comunicación británico. "Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre", confirma Thomas Jr. en el medio de comunicación anteriormente citado.

"Lo he apoyado, cuidado y ayudado durante años, pero eso se acaba ahora. No volveré a hablar con mi padre jamás, a menos que me llamen a declarar en su contra", de esta forma tan contundente se ha mostrado el hijo de Thomas Markle.

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"Lo que vi me revolvió el estómago; me arrojaron todo aquello encima y no sabía qué hacer", explica el cuñado del príncipe Harry. "Enseguida supe que era totalmente ilegal y que acabaría en la cárcel por mucho tiempo si no me deshacía de ello. Me sentí traicionado, enfadado y asqueado, y me di cuenta de que tenía que denunciarlo", añade en su declaración recogida por 'The Sun'.

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La información y la acusación de Thomas Jr. ha sido confirmada por parte del FBI. Según recoge 'The Sun', desde el FBI se ha confirmado "haber recibido" la declaración jurada de Thomas Jr. y, ahora, se iniciará la investigación pertinente.

La vida de Thomas Markle y sus problemas de salud

Markle, exdirector de iluminación en Hollywood, se trasladó a Filipinas a comienzos de 2025 en busca de "una vida más tranquila", lejos -dijo entonces- del dolor por la prolongada ruptura con su hija.

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Markle ha estado distanciado de Meghan, de 44 años, desde su boda con el príncipe Enrique el 19 de mayo de 2018, a la que no asistió tras posar para unas controvertidas fotos pactadas con ‘paparazzi’ y sufrir posteriormente problemas cardíacos. A la boda sí acudió la madre de Meghan, Doria Ragland.

Thomas Markle, quien sufrió un derrame cerebral en 2022, no ha llegado a conocer a su yerno ni a sus nietos Archie y Lilibet. Además, a finales de 2025 el padre de la duquesa de Sussex se sometió a una amputación de urgencia de la pierna izquierda en Filipinas tras sufrir un grave coágulo sanguíneo que le cortó la circulación.