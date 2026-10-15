Este jueves, 15 de octubre, los duques de Sussex han reaparecido juntos en suelo británico seis años después de abandonar el país

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Escena histórica. El príncipe Harry y Meghan Markle han reaparecido juntos en público en Reino Unido casi dos meses después de su inesperado regreso al país junto a sus hijos, Archie y Lilibet, y seis años después de abandonar suelo británico.

Los duques de Sussex han retomado su agenda conjunta con una visita a Nottingham, una ciudad que ocupa un lugar muy especial en su historia de amor y que han escogido deliberadamente para protagonizar este esperado reencuentro con el público británico.

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Así ha sido su recibimiento

En su primer acto público, el matrimonio ha recuperado por unas horas una imagen que recuerda inevitablemente a su etapa como miembros activos de la familia real británica. Aunque ya no representan oficialmente a la Corona ni desempeñan funciones institucionales, su visita ha tenido muchos de los elementos que caracterizaban sus antiguos compromisos oficiales.

En esta ocasión, el hijo del rey Carlos III y su esposa han sido recibidos como auténticos 'royals'. Decenas de ciudadanos les esperaban desde primera hora de la mañana y, a su llegada, se han acercado a todos los británicos allí presentes.

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Sin duda, ha sido una cálida acogida por parte de simpatizantes y curiosos que se han desplazado para verlos en persona. Entre los asistentes había niños y vecinos que esperaban su llegada, además de periodistas y fotógrafos que han seguido cada uno de sus movimientos.

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Entre vítores, aplausos y un importante despliegue de cámaras, los duques, visiblemente emocionados y sonrientes, se han tomado fotos con ellos, han recibido ramos de flores y han querido trasladar una imagen de unidad.

"Solo queríamos apoyaros", le ha transmitido una de las personas presentes, según ha recogido Reuters, que también ha compartido el mensaje de otra simpatizante que ha querido hacerles saber que comprendía su situación y que había acudido para mostrarles cariño.

La propia Meghan ha expresado su satisfacción por encontrarse de nuevo en el país. "Es estupendo estar de vuelta", ha comentado durante el encuentro con los ciudadanos, según la revista 'People'.

Los detalles de su visita

El primer compromiso de la jornada ha tenido lugar en The Community Recording Studio, una organización comunitaria que ofrece a niños y jóvenes acceso a instalaciones musicales y de grabación, además de actividades creativas, deportivas y educativas.

El proyecto trabaja con menores y adolescentes que se enfrentan a situaciones de pobreza, inestabilidad, explotación o violencia, con el objetivo de proporcionarles herramientas para desarrollar sus capacidades, ganar confianza y encontrar alternativas a entornos difíciles.

Harry mantiene una estrecha relación con iniciativas de este tipo desde hace años. Su apoyo a la organización y a los programas vinculados a ella se ha traducido también en financiación para impulsar su actividad.

En septiembre de 2025 anunció una donación de 1,1 millones de libras a 'BBC Children in Need', destinada a respaldar el desarrollo de proyectos relacionados con este ámbito, entre ellos la renovación de las instalaciones del centro.

Durante la visita, los duques han podido conocer de cerca el trabajo de los profesionales y los jóvenes que participan en sus actividades, además de conversar con algunos de ellos.

La agenda incluye también una parada en Himmah, una organización comunitaria que combate la pobreza alimentaria y la exclusión social. Meghan mantiene un vínculo con esta iniciativa a través de su apoyo a proyectos solidarios relacionados con la alimentación y la comunidad. En concreto, parte de su relación con este ámbito se remonta al libro de cocina benéfico 'Together: Our Community Cookbook', publicado en 2018 para recaudar fondos tras el incendio de la torre Grenfell de Londres.

El recorrido se completa con una visita a Epic Partners, una organización que desarrolla programas de acompañamiento, educación y actividades deportivas para niños, jóvenes y familias.

Nottingham, el lugar al que han querido regresar nueve años después

Si hay un detalle que ha llamado la atención es que su reaparición en Nottingham no ha sido casualidad. La ciudad fue el escenario de su primera aparición pública conjunta después de anunciar su compromiso matrimonial en noviembre de 2017.

El día 27 de aquel mes, el entonces príncipe y Markle anunciaron oficialmente su compromiso, confirmando una relación que había despertado una gran expectación internacional. Apenas cuatro días después, el 1 de diciembre, ambos viajaron a Nottingham para protagonizar su primer acto oficial conjunto tras comunicar que se casarían.

Aquella visita supuso un momento decisivo para Meghan, que comenzaba a familiarizarse con las obligaciones públicas que acompañarían su entrada en la familia real británica. La pareja visitó, entre otros lugares, una iniciativa vinculada a la lucha contra el VIH y el sida y un proyecto comunitario dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Desde entonces, Nottingham ha quedado ligada a los primeros pasos de su historia como pareja y a la etapa en la que ambos todavía desarrollaban sus funciones dentro de la Corona.

Además, la ciudad guarda otra curiosa conexión con su vida en común. Se trata de Nottingham Cottage, la residencia situada en los terrenos del palacio de Kensington en la que vivieron durante una etapa de su noviazgo y que forma parte de los recuerdos de sus primeros años juntos.

Por eso, regresar a Nottingham para su primera aparición pública conjunta desde su vuelta a Reino Unido supone mucho más que una coincidencia. Es una manera de recuperar un escenario vinculado a sus comienzos y de reencontrarse con algunos de los proyectos sociales con los que han mantenido relación a lo largo de los años.

Esta vez, sin embargo, la situación es muy diferente. Ambos ya no son miembros activos de la familia real. Pese a ello, la puesta en escena ha vuelto a recordar a sus antiguas visitas institucionales.