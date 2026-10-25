telecinco.es 25 OCT 2026 - 20:06h.

Compartir







Omar Sánchez se ha sincerado como nunca sobre su ruptura con Anabel Pantoja. El canario habló sin pelos en la lengua en el 'Puente de las emociones' que protagonizó hace unos días mientras se encuentra participando en 'Supervivientes All Stars' y llegó a hablar de una traición sentimental por parte de la sobrina de Isabel Pantoja. Cuando en el plató de 'Fiesta' analizan estas impactantes e inesperadas declaraciones, Alexia Rivas cuenta algo que vivió con esta expareja.

Alexia Rivas destapa que Anabel Pantoja le hacía la vida imposible

Cuenta Alexia Rivas que, a los seis meses de salir de 'Supervivientes', Anabel Pantoja y Omar Sánchez se casan, aunque ella le confiesa que lo hace enamorada solamente un 50%. Cuando lo dejan, cuando cortan su relación, Omar y Alexia se une al grupo de amigas de Alexia e inician una relación de amistad. Se les relacionaba, pero simplemente eran amigos: "Es más, yo tuve algo con un amigo de Omar", aclara la colaboradora.

Pero esta relación de amistad entre Alexia y Omar se vio enturbiada por los celos de Anabel: "Me hacía la vida imposible", reconoce Alexia en el plató del programa. "Ella no lo soportaba y todas las tardes, en ese momento, era contra mí, porque trabajaba en la tele todas las tardes. Ella lo dejó porque no estaba enamorada y hay que ser un poco más generosa con Omar, que en ese momento estaba sufriendo, y dejarle tener amigas".

Alexia decide ir más allá en su confesión y destapa algo que no ha contado nunca hasta ahora por respeto a Omar: "Estábamos en Canarias en una casa rural todas mis amigas y todos los amigos de Omar. Ya lo habían dejado, pero todavía no había trascendido. Era de noche y Anabel llama a Omar muy enfadada y le dice '¿con quién estás?' y le dice 'estoy con Alexia y con sus amigas' y pone el altavoz y entonces ella me llama una palabra malsonante que todos podéis pensar cuál es".

Pero ¿cómo acabó la cosa? Alexia confiesa que "se calentó bastante" pero que, por respeto a Omar, no entró al trapo y dejaron solos a Omar y Anabel para que hablaran tranquilamente: "Al día siguiente yo trabajaba en 'Ya es mediodía'. Ella, que no me conoce, se pensaba que yo lo iba a contar, entonces manda un mensaje bastante largo en el que me dice 'Alexia, quiero pedirte disculpas por las palabras que dije ayer y quiero decirte que estoy contenta de que Omar tenga una amiga como tú que le está apoyando tanto".

Para Alexia, esta actitud por parte de Anabel Pantoja fue hipócrita porque se dedicaba "todas las tardes a ponerme de vuelta y media". Dice que hablaba todos los días con Omar y que ella intentaba aconsejarle a diario porque él no entendía nada de lo que estaba viviendo con Anabel, pues se ponía celosa de su relación con Alexia cuando le había dejado porque no estaba enamorada de él. Las declaraciones completas de Alexias con sus relevantes palabras, en el vídeo.