Fiesta 25 OCT 2026 - 18:51h.

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El torero peruano Andrés Roca Rey se ha convertido en los últimos tiempos en noticia primero por su relación con Tana Rivera, y después por su reciente ruptura. El goteo de informaciones de las últimas semanas ponían además de manifiesto el supuesto gusto del torero por "tirar la caña" a mujeres de distintos ámbitos.

Era la mismísima cantante de boleros Tamara quien confirmaba en exclusiva en 'Fiesta' que el torero, pese a ser bastante más joven que ella, le había "tirado fichas" a través de la redes sociales. El diestro, que habría roto unilateralmente la relación con Tana Rivera, estaría de nuevo ilusionado con una misteriosa mujer rubia con la que se ha dejado ver en actitud cariñosa.

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Sin embargo, esta no sería la única mujer en la que Roca Rey estaría interesado. Al parecer, el peruano es propenso a interactuar en redes sociales con mujeres que llaman su atención, y así lo ha contado una de las colaboradoras más famosas de Telecinco: Alexia Rivas.

La periodista e influencer ha abordado el asunto en directo desde el plató de Emma García aclarando la naturaleza de su "vínculo" con el torero ante las preguntas de sus compañeros:

"La cosa es que yo le iba a escribir para preguntar por sus asuntos y al abrir la conversación me doy cuenta de que él me había escrito antes. Él me había contestado a una foto mía en mi prime y me puso un '100'. Yo ni le contesté porque en ese momento no sabía ni quién era. Él ha borrado mensajes de la conversación y eran de ligoteo porque una compañera mía también tenía mensajes suyos. Investigando me di cuenta de que cuando me puso esos mensajes tenía novia, una andaluza con la que estuvo saliendo siete años".

Marta López, también "en el punto de mira" de Roca Rey

Al parecer, y según el testimonio de la propia Alexia, ella no sería la única colaboradora de Telecinco que habría recibido mensajes del joven torero. Marta López también habría recibido "algún que otro fueguito" por parte de Roca Rey.