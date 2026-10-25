El emotivo mensaje de Ania Iglesias ('GH 1') tras anunciar que padece cáncer de colon

Fiesta 25 OCT 2026 - 17:28h.

La concursante de 'Gran Hermano' ha sido sometida a una operación de urgencia para extirparle un tumor localizado en el colon

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Ania Iglesias, segunda finalista de la primera edición de 'Gran Hermano', revelaba recientemente que se encuentra en plena batalla contra un cáncer del cual fue operada el pasado mes de junio para extirparle un tumor.

Ania explicaba que se trata de un cáncer de colon ascendente que le fue diagnosticado en mayo de 2026 tras una colonoscopia de control realizada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

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Pese a que en un principio las pruebas descartaron que el tumor se hubiera extendido a otros órganos, la situación médica se complicó rápidamente, lo que obligó a los médicos a someterla a una operación de urgencia el 26 de junio de 2026.

La concursante, que ya superó un cáncer en el 2017, está lidiando con los duros efectos secundarios del tratamiento actual con una enorme fuerza y optimismo: "Rendirme jamás será una opción. El cáncer te enseña a ser y estar en el aquí y en el ahora".

El mensaje de superación y concienciación de Ania

Ania ha escogido el programa de Emma García para enviar un mensaje de concienciación sobre la prevención, y también para anunciar sus intenciones:

"Este mensaje es para que toméis consciencia de la importancia de la detección precoz para aumentar la tasa de supervivencia (...) En España tenemos la suerte de tener una sanidad pública que nos permite hacer esos cribados de la sangre en heces, y como no, las colonoscopias que son las que nos dan el diagnóstico definitivo (...) Os envío un beso, espero cuando acabe con los ciclos de quimioterapia estar con vosotros y contaros mi historia".