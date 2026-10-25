Fiesta 25 OCT 2026 - 16:26h.

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"Ana María Aldón no se va a casar". Esta es la frase con la que Aurelio Manzano ha comenzado este domingo su participación en 'Fiesta'. El colaborador del programa presentado por Emma García cree que Ana María lleva varios años comprometida y habla de su futura boda y esta nunca llega. La Aldón, que regresó a la televisión hace unas semanas, reacciona a sus palabras y responde en directo desde la redacción del programa.

Esta opinión ha llegado después de que el programa cebase que Roca Rey habría tirado los tejos a una colaboradora de 'Fiesta'. En seguida, Aurelio ha comentado que, ya que él cree que Ana María Aldón no se va a casar, podría ser ella a la que el torero le pusiera ojitos. Insiste en que la exmujer de José Ortega Cano lleva años hablando de su boda, pero que esta nunca llega. ¿Es cierto que Ana María no se va a casar con Eladio?

Ana María Aldón aclara si finalmente va a casarse con su novio

"Lo que tengo que decirle a Aurelio es que yo, si me caso es porque quiero casarme, y si yo no me quiero casar, será porque yo no quiera, no porque él tome la decisión, porque él no pinta nada aquí", es parte de la respuesta de Ana María. Tras estas palabras, la colaboradora habla en petit comité con sus compañeros del programa y aclara que ha habido varios problemas familiares que han provocado que la boda haya sido pospuesta en varias ocasiones.

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Y es cierto. Cuando Ana María regresó al plató de 'Fiesta' el pasado mes de septiembre, habló de los motivos por los cuales se había alejado de los medios de comunicación y de los focos televisivos. Varias circunstancias y pérdidas familiares hicieron que Ana María se centrase durante varios meses en su familia y, por lo tanto, este sería el motivo por el cual ha dejado la celebración de su boda a un lado, para darle prioridad a su familia y a su salud.