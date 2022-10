Makoke reconoce, con la voz entrecortada, que ha roto con su novio: "Con él he tocado el cielo"

Makoke no le había contado a nadie del medio la triste noticia, pero la familiaridad con la que Emma le trata le han hecho abrirse: "Eres como una brujita, me miras y sabes que algo me pasa ". Emma ha advertido en los ojos de la colaboradora que algo no iba bien en su vida personal y ha preguntado directa: "¿Todo bien con tu pareja?".

Con la voz entrecortada, Makoke ha reconocido que su historia de amor con Javier Berrio, un empresario pamplonés, ha llegado a su fin: "No me hagas hablar de eso porque me pongo a llorar, he sido muy feliz con él, he llegado a tocar el cielo, pero se ha acabado, mantenemos una buena relación e incluso en unos días nos veremos (...) Evidentemente ha habido motivos para la ruptura pero no los voy a contar porque él no quiere saber nada de este mundo".