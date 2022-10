Ana María Aldón explota tras una pregunta de Aurelio Manzano: "¿Desde cuándo no duermes con tu marido?"

No es ninguna sorpresa que Ana María Aldón y Aurelio Manzano no tienen una buena relación . El colaborador y la diseñadora se han enfrentado en más de una ocasión a causa de la crisis por la que atraviesa el matrimonio de Ana María Aldón con el torero José Ortega Cano.

Aurelio Manzano mantiene contacto con Conchi Ortega y con otros familiares del torero, personas con las que Ana María no tiene buena relación y a las que culpa de parte de los problemas que existen en su matrimonio. Además, las opiniones que Aurelio expresa sobre las declaraciones de Ana María no ayudan a que tengan una buena relación, y es que el periodista se muestra muy crítico con el hecho de que la diseñadora comparta con la audiencia sus problemas personales.

Como en otras ocasiones, Aurelio le ha lanzado a Ana María Aldón una pregunta que la todavía mujer de Ortega Cano no se ha tomado nada bien: "¿Desde cuándo dormís Ortega y tú en camas separadas?" . Ana María ha explotado como nunca antes y ha desatado toda la rabia que tenía dentro.

La colaboradora le ha afeado a su compañero de programa el trato que lleva meses recibiendo por su parte: "Me haces preguntas con mala intención, ¿a ti qué te importa desde cuando no me acuesto yo con mi marido?". La forma en la que Ana María ha contestado a Aurelio ha provocado un durísimo enfrentamiento entre en el que finalmente ha tenido que tomar parte Emma García.