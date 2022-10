Ana María Aldón aclara si va a ver la entrevista de Ana Rosa Quintana a Ortega Cano

Ana Rosa Quintana vuelve este lunes a las mañanas de Telecinco y no lo hace sola, ya que estará acompañada por la persona de la que todo el mundo habla. José Ortega Cano concederá una entrevista a la presentadora ya segura que va a contarlo “todo”.

España entera está al tanto del acontecimiento que tendrá lugar este mismo lunes y Ana María Aldón, también. Es más, la diseñadora le confesaba a Emma García que no se va a perder la entrevista de su todavía marido y que la analizará en unos días en Telecinco.

“A mí me parece muy bien que se siente y estoy deseando verlo. No me lo voy a perder”, aseguraba la colaboradora en ‘Fiesta’. Emma García, tras escuchar a Ana María, daba una noticia de qué ocurrirá en Telecinco en solo unos días.