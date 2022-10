Ana María Aldón asegura que se entera de su divorcio por Paloma García Pelayo y no por Ortega Cano

"A mí eso no me ha llegado, no me ha llegado esa información ni me han presentado nada", asegura Aldón ante una ojiplática presentadora. "A mí lo que me llegó, y le doy la veracidad, es que hay una abogada y no es su abogado de confianza. Esa información de Paloma no me da la sorpresa", añade. Luego podemos interpretar que algo se olía, pero a ella no se lo habían confirmado puesto que no le habían entregado los papeles.