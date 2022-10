Para empezar, Luis pide a los colaboradores que se informen antes de opinar sobre asuntos médicos tan delicados ("todo el mundo lo sabe, y si no te informas, que no se podía visitar a Kiko durante las primeras 24 horas porque son primordiales"), pero con quien se ha molestado más ha sido con su compañero, Aurelio Manzano.

"Lo único que me ha molestado es que ahora parecemos todos somos médicos y especialistas. Decir, que creo que ha sido Aurelio Manzano, que no podemos santificar a Kiko porque lo ocurrido es consecuencia de la vida que ha llevado... Me gustaría que muchos de vosotros vinierais aquí a hablar con los médicos, hay gente que sufre ictus y son muy jóvenes, incluso deportistas. Que digas eso a la ligera, me vas a permitir, de verdad y de corazón que creo que sobra", son sus palabras.