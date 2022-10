Kiko Rivera ha sufrido un ictus. Irene Rosales confirmaba la noticia, afirmaba que aunque "asustado" se encuentra “bien” y permanecerá ingresado los próximos días para asegurarse de que su evolución es buena y no hay complicaciones. La familia Pantoja reacciona al completo ante su enfermedad y, según ha podido saber 'Sálvame', ha habido una conversación "bastante subida de tono" de Isa Pantoja con su madre en la que le diría: "Mamá, no vengas porque no te van a dejar entrar".