“Me lo he pasado muy bien con Avilés cuando salíamos de trabajar y me iba con él a cenar, te diviertes mucho con él porque tiene mucha imaginación, pero empecé a salir con él porque nadie quería salir con él”, señala la mujer de Ortega Cano.

“No, no tengo relación con él. Decidí que hay gente que no quiero en mi vida. Dice ser mi amigo y luego se sienta en un plató a decir mis intimidades”, es su irónica respuesta. “¿Me llama a mí mentirosa ? ¿Tú? ¿A mí? Es de risa”, añade Aldón.

“Llegado este momento en mi vida, no me meto en ciertas guerras porque estas personas no cambian”, remata, pare después añadir que “yo soy muy discreta a la hora de contar mis intimidades y si no se las cuento ni a mi hija ni a mi hermana, ¿cómo se las voy a contar a él?”