Una de las preguntas a las que José Antonio Avilés ha respondido es a si Makoke, excompañera suya en 'Viva la vida', le pasaba información sesgada sobre su ex, Kiko Matamoros, para así perjudicarle. Avilés ha reconocido que no solo le pasaba información poco fiable sobre Kiko, si no que además malmetía con Anita, la hija de ambos: