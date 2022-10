El desconcertante audio de Amador Mohedano que deja sin palabras a Emma García: "Estoy impactadísima"

El plató de ‘Fiesta’ ha recibido un audio que ha dejado completamente descolocados a los colaboradores del programa y a la propia Emma García. Un mensaje en el que el protagonista no era otro que Amador Mohedano.

Un audio de lo más terrorífico que nada tenía que ver con Halloween y en el que se escuchaba cantar el ‘Cumpleaños Feliz’ al tío de Rocío Carrasco con una voz muy peculiar. Entre risas y con un tono muy festivo, el ex de Rosa Benito entonaba la famosa canción.

Pero eso no es todo. Cuando la persona que habla con él le dice que ha cantado con tono similar a Rocío Jurado, él asegura: “Cuando tu estás al lado de un personaje así, se te pegan muchas cosas. Aunque el que le ha enseñado a cantar a Rocío he sido yo”, decía.

Nada más escuchar el mensaje, la presentadora de ‘Fiesta’ no se ha podido quedar callada y ha reaccionado: “Me he quedado impactadísima. No es que le hayan dicho que es Halloween, esto ha pasado un día cualquiera en el que Amador canta en un tono que nada se parece al de Rocío Jurado”. “Yo creo que está contento. Está muy a gustito”, decía Makoke.