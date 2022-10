Eva González, enfadada y desmejorada: primeras imágenes de la modelo tras conocerse su separación

Sin embargo, muchos de los que conocen bien a la pareja se han sorprendido con la noticia, ya que la modelo sevillana no habría contado nada de la situación de su matrimonio ni a sus amigos más íntimos. El propio Luis Rollán, amigo de Eva, no solo no sabría las intenciones de su amiga de separarse, si no que tan siquiera sería conocedor del verdadero estado por el que atravesaba su relación.