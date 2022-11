Soraya visita ‘Fiesta’ y los colaboradores le hablan por su futura boda . La cantante confiesa que tenían pensado pasar por el altar el 11 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia , y que tuvo que posponerlo. Ahora se lo plantea de nuevo y confiesa que no invitará a Edurne al enlace.

Cuando le preguntan a Soraya si invitará a Edurne a su boda, ella responde tajante y muy natural: no. Coincidieron en OT, 2005 pero lo cierto es que, a día de hoy, no guardan mucha relación. No porque se lleven mal, sino porque han tomado caminos diferentes.