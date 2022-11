Ana María Aldón reconoce que Ortega Cano no la ha felicitado tras ganar 'Mediafest Night Fever'

Sin embargo, no todo fueron felicitaciones para Ana María, y es que tal y como ella misma ha confesado, su todavía marido, José Ortega Cano, aún no la ha felicitado: "No me ha dicho nada, nos hemos visto pero no ha salido el tema, yo estaba esperando que me dijera algo pero no ha pasado, ni siquiera sé si me vio actuar".