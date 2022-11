Mientras Emma interactúa con Fortunato, conoce algunas de las estancias de la casa de Jorge (porque él se niega a mostrarla al completo para preservar su intimidad) y le hace algunas preguntas personales . Descubrimos así que al presentador no le gusta cocinar: "Si no hay nadie que cocine, me apaño con cualquier cosa".

"Me siento muy tranquilo con el libro y me estoy dando cuenta de que la gente se siente muy identificada. Recibo mensajes de gente hablando de los duelos y de lo mucho que nos cuesta reconocerlos. Hay momentos en los que a veces no se está contento y no pasa nada", confiesa el presentador cuando habla de la necesidad de parar cuando el cuerpo nos lo pide.