"No quiero comentarlas porque son obvias, pero creo que su mujer se merece una explicación diferente a la que ha dado al inicio del programa", considera una de las colaboradoras. Por su parte, Alexia Rivas piensa que Jorge no ha sido sincero, pues ella sí que ve un beso en este vídeo. Emma García también quiere opinar y añade que "el tono del vídeo no me ha gustado, y creo Jorge que no se lo merece".

Además, la presentadora considera que en el vídeo se han podido ver algunos picos, pero no un beso pasional como tal, algo con lo que coincide Marisa Martín Blázquez, que quiere recordar las palabras que horas antes dijo Jorge en ese mismo plató: "Para mi mujer y para mi es igual de grave que haya un beso o no, si lo hubiera ¿por qué no lo voy a decir? Pero no lo hay". "Es que ya la actitud es suficiente", apunta Emma. Iván Reboso, por otro lado, cree que Jorge no ha mentido porque no hay beso.