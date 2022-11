Jorge Pérez se derrumba tras ser infiel a su pareja con Alba Carrillo: "Le he faltado el respeto a mi mujer"

Pillan a Jorge Pérez y a Alba Carrillo liándose en la fiesta de empresa de Unicorn.

Jorge Pérez niega que hubo beso entre él y Alba: "Fui consciente en todo momento".

Emma García avisa a Jorge Pérez: hay pruebas del beso y las van a mostrar.

Emma García comienza muy seria el programa de este sábado de 'Fiesta'. La presentadora comparte con los espectadores algo que sucedió la noche del viernes en la fiesta navideña de empresa de la productora Unicorn. Confiesa estar algo decepcionada con lo que sucedió porque dos de los colaboradores se enrollaron y uno de los dos tiene pareja estable. No da rodeos a la hora de decir sus nombres: Jorge Pérez y Alba Carrillo.

Jorge Pérez da la cara: "Se lo he contado a mi mujer"

Jorge Pérez se encuentra este sábado en plató y Emma García ha podido hablar con él: "Tengo ganas de dar explicaciones. He amanecido en casa, por supuesto. Antes de que supiera lo que iba a pasar, yo le he contado a mi mujer todo lo que ha pasado, porque me gusta ir con la verdad por delante".

Pero, ojo, porque Jorge Pérez reconoce la tensión sexual que siempre ha habido entre él y Alba Carrillo, pero niega que se hayan besado. Frente a sus palabras, se encuentran las dudas de Emma García, que dice haber visto 17 vídeos del momento. Además, algunos testigos aseguran que "hubo morreo". A lo largo de la tarde, mostramos las pruebas, cosa que Jorge espera impaciente para dar las explicaciones y para que se demuestre si hubo beso o no.

Marta López, testigo del ¿beso?

"Mi culpa es no haber parado antes porque se ha extrapolado esa buena relación que tenemos Alba y yo", añade Jorge Pérez para defenderse de los testimonios de sus compañeros. Algunos están de su lado, mientras que otros dudan bastante de sus palabras. Marta López se pronuncia: "Yo lo que vi anoche fue el mismo tonteo de siempre, pero con el añadido de que iban muy contentos. Ellos no eran conscientes de que hicieran nada malo y siguieron con la broma todo el rato. Les vio muy cerca pero jamás besarse en la boca".

Jorge Pérez: "Sé que le he faltado el respeto a mi mujer"

"No me hace que haya beso o no para saber que me he equivocado. He hecho sentir mala mi mujer y el mayor crítico soy yo. No hace falta que nadie me diga 'qué decepción'. Yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. No me hace falta que haya beso para saber que le he faltado el respeto a mi mujer", son las palabras de Jorge Pérez antes de ver uno de los muchos vídeos que están circulando.

Las reacciones al vídeo de Jorge Pérez y Alba Carrillo

Jorge Pérez, Emma García y el resto de colaboradores ven uno de los vídeos: "Yo no veo beso, yo veo a dos compañeros pasándoselo bien. Están muy pegados, eso sí", es la reacción de Sergio Garrido. Aurelio Manzano y otros discrepan: "Yo tengo mis dudas". Jorge se explica: "La música estaba alta y te tienes que acercar mucho para hablar. Es verdad que nuestras caras, en algún momento, están a escasos centímetros, pero no hay beso. Pero incluso, para que haya un beso, se tienen que girar las caras, y eso no se ve tampoco".

"Este juego lo tenía que haber parado, se me fue de las manos", añade el colaborador. Por su parte, Marisa Martín Blázquez, también se ha pronunciado como testigo de lo sucedido porque Jorge ha llegado a decir que, a su favor, "se retiró en algún momento": "Eso no te deja en buen lugar", ha opinado la periodista. Alexia Rivas comenta que ha podido hablar con Alba Carrillo (que "está un poco regular"), y, en su opinión, aun no habiendo beso, se trata de una infidelidad.

La polémica está en un cruce de caras que, según la perspectiva, puede parecer un beso o no. Llegado un momento, Jorge admite que, de haber un beso, lo reconocería, ya que ha admitido su error de haber llegado hasta tan lejos: "Para mi mujer y para mi es igual de grave que haya un beso o no, si lo hubiera ¿por qué no lo voy a decir...? Pero no lo hay".

Jorge Pérez se derrumba y pide perdón a su mujer

Ha llegado un momento en el que Jorge no ha podido aguantar la presión y se ha venido abajo. "Está decepcionada y no es para menos porque para mí, mujer es un referente. Es más que una pareja y fallarla así... No quiero dar pena, me he equivocado y lo tengo que asumir, pero es duro. Le pido públicamente perdón porque no he sabido estar a la altura", dice, totalmente derrumbado y entre lágrimas. Emma considera que esto les va a fortalecer como pareja "y te va a enseñar a ti y a ella. Me parece durísimo el momento que estas pasando".

Jorge Pérez abandona el programa para estar junto a su mujer

Jorge decide abandonar el programa para ir a casa: “He estado hablando con mi mujer, está recibiendo un avasallamiento de mensajes y yo creo que, lo más acertado, es volver a casa. He dado las explicaciones que tenia que dar. Pero antes de nada quiero dejar claro que entre Alba y yo no ha pasado absolutamente nada".

Jorge Pérez da la cara por Alba Carrillo