Jorge Pérez abandona el programa tras hablar con su mujer: "La están avasallando a mensajes"

"No me hace falta que haya beso o no para saber que me he equivocado. He hecho sentir mal a mi mujer y el mayor crítico soy yo. No hace falta que nadie me diga 'qué decepción', yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores". Con estas durísimas palabras y entre lágrimas reconocía Jorge que había fallado a Alicia, su mujer desde hace trece años y madre de sus cuatro hijos.