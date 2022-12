Bea Jarrín saca la cara por Alicia, mujer de Jorge: "Está sobrepasada y ha necesitado atención médica"

Bea Jarrín ha roto su silencio en 'Fiesta' y se ha enfrentado a Marta López en directo, quien la acusado de dirigirse de malas manera a Alba Carrillo

Bea Jarrín ha explicado que Alba se sintió molesta con ella en la fiesta: "Le cortamos el rollo"

Bea Jarrín ha hablado con su amigo Jorge Pérez: "Me ha dicho que está arrepentido"

La periodista y compañera de 'Cuatro al día' se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para hablar de la famosa noche en la que Jorge Pérez y Alba Carrillo tuvieron lo que ya parece ser más que un tonteo. Bea Jarrín ha acudido al plató de 'Fiesta' para contar su versión de lo ocurrido y también ha aprovechado para sacar la cara por Alicia Peña, la mujer de Jorge y con la que mantiene una estupenda relación.

Bea Jarrín no solo niega haber tonteado con Jorge esa noche, si no que asegura que Alba Carrillo no se tomó del todo bien que ella en un par de ocasiones intentara que su amigo dejase de comportarse de esa manera con la modelo:

"Ella es un cañonazo de mujer, ¿cómo iba a estar celosa de mí?, yo lo que creo es que Alba se molestó porque los que nos acercábamos le estábamos cortando el rollo, de hecho pasado un tiempo me acerco a Jorge para ofrecerle algo de beber y ella se gira y me mira mal, ya sabemos cómo es Alba, y al agarrar a Jorge como para llevárselo, yo me veo que soy apartada de manera un tanto abrupta, pero no es cierto que me diera un empujón como tal".

Pero Bea, también ha aprovechado su entrevista en 'Fiesta' para lanzar un mensaje de apoyo a Alicia Peña, a la que considera la única y verdadera víctima de lo sucedido. La periodista no pone en duda que Alba Carrillo haya necesitado en los últimos días asistencia médica a causa del estado de nervios que estaba soportando, pero recalca que la modelo no sería la única.

Según Bea, Alicia, la mujer de Jorge Pérez, también habría necesitado ponerse en manos de profesionales por todo lo ocurrido: "No ha sido por lo que ha hecho su marido, si no por todo lo que se ha montado alrededor y la presión que está soportando por parte de la prensa".

Bea asegura que Jorge Pérez está arrepentido