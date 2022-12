Alba Carrillo aparece por sorpresa en plató y se enfrenta a Bea Jarrín: "Tú también te metiste en el cuello de Jorge"

Alba Carrillo, muy directa con Bea Jarrín: "Te quedaste la primera de la cola para ver si también pillabas algo"

Alba Carrillo y Bea Jarrín han protagonizado un tenso momento en el que han se han hecho duras acusaciones

Bea Jarrín saca la cara por Alicia, mujer de Jorge: "Está sobrepasada y ha necesitado atención médica"

En el plató de 'Fiesta' se ha vivido un encuentro inesperado. Para sorpresa de todos, Alba Carrillo reaparecía en el plató de 'Fiesta' y se acercaba hasta el sofá para charlar con Emma García. Tras unos días alejada de los focos y de los platós, Alba Carrillo le reconocía a la presentadora que había pasado unos momentos realmente complicados:

"He estado unos días mal, me he visto sobrepasada por todo lo que estaba ocurriendo y me he centrado en estar en casa con mis padres y mi hijo viendo pelis, sin atender a nada de lo que estaba ocurriendo, ese es el consejo que me dio alguien y, aunque me ha costado, lo he llevado a cabo".

Emma García le ha preguntado a Alba Carrillo si, como muchos piensan, ha cerrado una entrevista en 'Sábado deluxe' y de ahí su presencia en las instalaciones de Mediaset. Alba ni confirma ni desmiente:

"Ahora tengo muchos novios así que tengo que pensar muy bien en lo que hago, yo el primer sitio al que iba a venir es aquí, pero tengo que calmarme y decidir tranquilamente lo que voy a hacer".

Alba Carrillo se enfrenta a Bea Jarrín y Emma tiene que mediar

Mientras Alba Carrillo hablaba con Emma García, Bea Jarrín ha aparecido de nuevo en el set y entra las dos periodistas se ha vivido un momento realmente tenso en el que hasta ha tenido que intervenir Emma García:

"Yo suelo ser consciente de lo que digo, pero no me hago responsable de lo que me ponen en los titulares, he visto a Bea Jarrín y en fin, no he hablado con ella ni he tenido el placer, pero yo lo que alucino es que estas buenísimas periodistas no estén en Qatar o en Ucrania cubriendo la guerra y estén aquí hablando de Alba Carrillo", expresaba Alba.

Pero la modelo no se quedaba ahí y acusaba a Bea Jarrín de pretender algo más que amistad con Jorge Pérez:

"Lo que ella hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si también pillaba algo, a mí me parece que no ha contado las cosas como son (...) Yo te vi con el cuello metido en el cuello de Jorge, así que estabas ahí para ver qué era lo que pillabas".

Como era de esperar, Bea Jarrín no se tomaba nada bien las palabras de la colaboradora y reaccionaba muy enfadada:

"Yo no te he faltado al respeto en ningún momento, así que no voy a consentir que tú me hables así, yo no he venido aquí a defender a nadie, yo solo cuento lo que pasó".