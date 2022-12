Canales Rivera interviene en directo para defender a su amiga Bea Jarrín: "Esto lo hago por ti"

Bea Jarrín y Canales Rivera han desmentido la información de Aurelio Manzano que les relaciona: "Somos buenos amigos desde hace años"

Este pasado viernes Alba Carrillo aseguraba en el plató de 'YEM' que le habían llegado informaciones que no dejaban en demasiado buen lugar a Bea Jarrín. Según Alba, la periodista de 'Cuatro al día' había pasado la noche en casa de un famoso "muy famoso" de nuestro país: "Me escribe este chico y me dice que esta señorita acaba de salir de su casa, así que no es tan santa como ella quiere hacer creer".

Nuestro compañero Aurelio Manzano se ponía manos a la obra e investigaba en el pasado amoroso de Jarrín. Tras dar unas cuantas pistas, Aurelio ponía nombre y apellidos al famoso "casado" con el que Bea Jarrín había mantenido una relación: José Antonio Canales Rivera.

Desde el primer instante Bea Jarrín negaba la información de su compañero, una información que otros colaboradores del programa como Iván Reboso o Saúl Ortiz apoyaban: "Me dicen que hay pruebas de vuestra relación". La periodista explicaba cuál es la verdadera relación que le une al torero:

"Nos llevamos muy bien hasta el punto de que los dos hemos apadrinado este verano juntos un proyecto solidario, pero no es cierto que hayamos tenido algo más allá de una amistad (...) No puede haber ningún testigo de un supuesto encuentro entre Canales y yo porque nunca ha existido (...) No entiendo a qué viene intentar sacar aspectos de mi vida privada cuando yo no he hablado nunca de mi intimidad, pero soy consciente de que no puedo controlar lo que algunos quieran inventarse sobre mí".

Canales Rivera entra en directo y da la cara ante los rumores

Canales Rivera también ha sido tajante. El matador de toros ha respondido a la llamada de Bea Jarrín y ha aceptado que se le pusiera en altavoz para que todos escuchasen lo que tenía que decir al respecto: