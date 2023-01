Un día más tarde, el programa intentaba aclarar este suceso, pero durante una nueva intervención telefónica, Gloria Camila le reprochó a Iván que estaba despechado con ella porque tontearon en el pasado y ella no le correspondió. El colaborador no quiso dar muchos detalles, pero aseguró que "si yo hablara, tendrías problemas con su novio " , pues insiste en que ella estuvo detrás de él durante un tiempo. Es más, da detalles de las cosas que le escribía.

Gloria Camila no está dispuesta a quedar de infiel delante de toda España, por eso lanza un órdago a Iván y le anima a que cuente qué tiene en el trasero, para así dejarle en evidencia. Él responde que un tatuaje de tribal, pero parece que esta no era la respuesta esperaba. Aún así, insiste en su versión de los hechos. A todo esto, le preguntan a Ana María Aldón, pues dicen que ella sabe la verdad de todo esto, pero no se quiere pronunciar: "Yo soy igual de humana dentro de un plató que fuera", es su misteriosa respuesta.